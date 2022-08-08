Данила Юров: «Капризов – самый популярный игрок в штате Миннесота. На него все молятся. Надеюсь, мы вместе пройдем огонь и воду»

Данила Юров считает Кирилла Капризова феноменальным игроком.

Нападающий высказался о том, что «Миннесота» выбрала его под 24-м номером на драфте НХЛ-2022.

– После того, как выбрала вас в первом раунде драфта НХЛ, вы заявили, что у вас будто бы гора упала с плеч. Что особенного вы видите в «Уайлд»?

– В день драфта и после пообщался с представителями клуба. Это отличная организация, где работают отличные люди. Там все находятся на позитиве.

Если я буду работать усердно и показывать отличные результаты, то с их стороны получу должное доверие. Они меня ждут. Клуб окажет мне поддержку, когда я приеду в НХЛ.

– Общаетесь ли с руководителями клуба сейчас?

– На данный момент я прохожу сборы, поэтому формально нам не о чем списываться. Перед поездкой в Сочи передал представителям «Миннесоты», что у меня все нормально. Они пожелали мне удачи и заявили, что будут наблюдать за моей игрой.

После турнира сотрудники клуба укажут мне на мои ошибки и подскажут, как их исправить. Подобный диалог будет проходить по ходу всего сезона.

– Когда речь идет о «Миннесоте», то все обращают внимание на . Общались ли с ним после драфта?

– Кирилл написал мне, поздравил и сказал, чтобы я продолжал работать в том же духе.

Капризов – самый популярный игрок команды и во всем штате. На него все молятся. Мне будет приятно когда-нибудь выйти с ним на площадку и сыграть. Кирилл – феноменальный игрок.

– Уже рисуете себе картину, как врываетесь в НХЛ и становитесь звездой штата?

– Конечно, у меня есть такая мечта, тем более что Капризов – это живой пример. Надеюсь, Кирилл всегда будет рядом, и мы вместе пройдем огонь и воду. Но, повторюсь, сейчас я думаю только о грядущем сезоне, – сказал нападающий «Металлурга» и сборной России U25.