Депутат Свищев о рекомендациях США и Канады: «Их гражданам ничего не грозит в России. Этот призыв – неуважение к нашей стране»

Дмитрий Свищев заявил, что канадским и американским хоккеистам ничего не грозит в России.

Ранее США и Канада призвали своих граждан уехать из страны.

«Гражданам США и Канады ничего не грозит в России. Этот призыв – неуважение к нашей стране. Канадские и американские хоккеисты здесь работают. Игра для них – работа. Они получают хорошие гонорары за свою работу. И они здравомыслящие люди. Хоккей – смысл их жизни.

Если они не покинули нашу страну, то у меня есть все основания считать, что они продолжат играть в своих любимых клубах. Многие играют в России несколько лет, здесь их товарищи, семьи. Какой смысл им дергаться. Здесь их любят, уважают и ценят.

Думаю, что такая перспектива [уехать из России] неинтересна никому – игрокам, нашим клубам и болельщикам», – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

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