Бабенко о матче с «Автомобилистом»: «Ак Барсу» надо сыграть проще, увереннее у себя в зоне и чуть понаглее в атаке»

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Автомобилиста».

Игра состоится сегодня, 29 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– В каком настроении игроки подходят к матчу?

– Мы провели хорошую игру в Уфе, использовали те моменты, которые создали. Всегда хочется большего, но и соперник тоже атаковал.

– Что скажете об игре «Автомобилиста»?

– Они одни из лидеров конференции, команда, которая много забивает. Поэтому нам надо сыграть проще, увереннее у себя в зоне и чуть понаглее в атаке.

– Стоит ли ждать быстрого и агрессивного хоккея?

– Это играющая команда. Надо будет делать акцент на своих действиях и постараться как можно меньше ошибаться, потому что там тоже мастеровитые ребята.

– Травмы продолжаются. Сначала Воронков, потом Сафонов. Какие будут изменения?

– Когда кто-то травмируется, другой игрок получает свой шанс, которым надо воспользоваться, – сказал Юрий Бабенко.