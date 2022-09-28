В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев

В Канаде заявили, что игрокам следует избегать поездок в Россию и Беларусь.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Адриан Бланшар высказался о канадских игроках в КХЛ.

«Мы, канадцы, дорожим такими ценностями, [как свобода, демократия и право людей определять свое будущее].

Спортсмены, решившие играть и ассоциироваться с Россией и Беларусью, должны объяснить свои решения общественности.

Наше правительство высказалось очень ясно. Канадцам следует избегать любых поездок в Россию и Беларусь.

Если они находятся в России или Беларуси, они должны уехать сейчас. Наши возможности по предоставлению консульских услуг могут стать крайне ограниченными», – приводит слова Бланшара Sportsnet.

В клубах Фонбет Чемпионата КХЛ сейчас выступают 48 канадских игроков.

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев