Американские игроки клубов КХЛ могут покинуть Россию. 

Американские игроки клубов могут покинуть Россию.

Посольство в США в Москве обратилось к находящимся в России согражданам и рекомендовало им покинуть страну.

Дипломатическое представительство сообщило, что из-за объявленной в России частичной мобилизации люди с двойным гражданством могут быть призваны в армию.

«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», – говорится в заявлении на сайте посольства.

Посольство США уточнило, что его возможности по оказанию помощи американским гражданам серьезно ограничены, и «условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными».

В клубах КХЛ, базирующихся в России, сейчас выступают 10 американских игроков – ( ), ( ), ( ), Джоуи Кин ( ), Ник Эберт ( ), Райан Макиннис ( ), Алекс Бродхерст, (оба – ), Винсент Ловерде, Дойл Сомерби (оба – ).