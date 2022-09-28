Американские игроки клубов КХЛ могут покинуть Россию.
Посольство в США в Москве обратилось к находящимся в России согражданам и рекомендовало им покинуть страну.
Дипломатическое представительство сообщило, что из-за объявленной в России частичной мобилизации люди с двойным гражданством могут быть призваны в армию.
«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», – говорится в заявлении на сайте посольства.
Посольство США уточнило, что его возможности по оказанию помощи американским гражданам серьезно ограничены, и «условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными».
В клубах КХЛ, базирующихся в России, сейчас выступают 10 американских игроков – Саша Хмелевски («Салават Юлаев»), Бреннан Менелл («Динамо»), Кенни Агостино («Торпедо»), Джоуи Кин («Спартак»), Ник Эберт («Автомобилист»), Райан Макиннис («Амур»), Алекс Бродхерст, Рид Буше (оба – «Авангард»), Винсент Ловерде, Дойл Сомерби (оба – «Куньлунь»).