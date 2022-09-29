Депутат Свищев о рекомендации россиянам покинуть НХЛ: «В Госдуме не собираются поднимать этот вопрос. Я об этом не слышал»

поделился мыслями о том, что США и Канада призвали своих граждан уехать из России.

– Их рекомендация – это демонстрация недальновидности. Маловероятно, что наше руководство последует примеру заокеанских коллег.

Ребята [хоккеисты] работают – и пусть работают. Если власти этих стран не будут выдворять наших спортсменов, то им ничего не грозит.

– В Госдуме РФ дадут рекомендацию российским хоккеистам покинуть ?

– Мы не собираемся поднимать этот вопрос. По крайней мере, я об этом не слышал. На сегодняшний день нет даже намеков на то, что кто-то собирается это делать, – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев

В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев