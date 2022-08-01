Капризов прилетел в США и 2 августа будет в Миннесоте (The Athletic)

Нападающий «Миннесоты» добрался до США.

Как сообщает The Athletic, форвард покинул Россию на прошлой неделе и через Турцию добрался до Нью-Йорка. Во вторник он должен прилететь в Миннесоту.

Утверждается, что Капризов вернулся на пять недель раньше положенного, а его агенту и адвокатам на фоне информации о возможной покупке Кириллом военного билета пришлось проделать большую работу, чтобы обеспечить его досрочное возвращение. Влияние на Капризова оказал и клуб , убеждавший его прилететь уже сейчас.

Ранее сообщалось, что Капризову дважды отказали во въезде в США.

Капризова не пускают в США из-за отсутствия визы. Как такое могло случиться? Грозит ли это другим игрокам?