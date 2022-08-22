Александр Овечкин занял первое место в списке лучших крайних нападающих НХЛ.
NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших вингеров в лиге на данный момент.
Помимо Овечкина, в тройку сильнейших попали еще два россиянина – Никита Кучеров и Кирилл Капризов. Артемий Панарин расположился на восьмой строчке.
1. Александр Овечкин («Вашингтон»);
2. Никита Кучеров («Тампа»);
3. Кирилл Капризов («Миннесота»);
4. Митч Марнер («Торонто»);
5. Джонатан Юбердо («Калгари»);
6. Микко Рантанен («Колорадо»);
7. Джонни Годро («Коламбус»);
8. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
9. Брэд Маршанд («Бостон»);
10. Патрик Кэйн («Чикаго»);
11. Давид Пастрняк («Бостон»);
12. Мэттью Ткачак («Флорида»);
13. Кайл Коннор («Виннипег»);
14. Джейк Генцел («Питтсбург»);
15. Джейсон Робертсон («Даллас»);
16. Крис Крайдер («Рейнджерс»);
17. Алекс Дебринкет («Оттава»);
18. Габриэль Ландескуг («Колорадо»);
19. Филип Форсберг («Нэшвилл»);
20. Марк Стоун («Вегас»).
В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50+40) баллов в 77 играх регулярного чемпионата. Всего россиянин набрал 1410 (780+630) очков в 1274 матчах в НХЛ.