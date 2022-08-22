Овечкин – лучший крайний форвард НХЛ сейчас, Кучеров – 2-й, Капризов – 3-й, Панарин – 8-й (NHL Network)

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Александр Овечкин занял первое место в списке лучших крайних нападающих НХЛ.

NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших вингеров в лиге на данный момент.

Помимо Овечкина, в тройку сильнейших попали еще два россиянина – Никита Кучеров и Кирилл Капризов. Артемий Панарин расположился на восьмой строчке.

1. Александр Овечкин («Вашингтон»);

2. Никита Кучеров («Тампа»);

3. Кирилл Капризов («Миннесота»);

4. Митч Марнер («Торонто»);

5. Джонатан Юбердо («Калгари»);

6. Микко Рантанен («Колорадо»);

7. Джонни Годро («Коламбус»);

8. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

9. Брэд Маршанд («Бостон»);

10. Патрик Кэйн («Чикаго»);

11. Давид Пастрняк («Бостон»);

12. Мэттью Ткачак («Флорида»);

13. Кайл Коннор («Виннипег»);

14. Джейк Генцел («Питтсбург»);

15. Джейсон Робертсон («Даллас»);

16. Крис Крайдер («Рейнджерс»);

17. Алекс Дебринкет («Оттава»);

18. Габриэль Ландескуг («Колорадо»);

19. Филип Форсберг («Нэшвилл»);

20. Марк Стоун («Вегас»).

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50+40) баллов в 77 играх регулярного чемпионата. Всего россиянин набрал 1410 (780+630) очков в 1274 матчах в НХЛ.

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