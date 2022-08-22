занял первое место в списке лучших крайних нападающих НХЛ.

NHL Network опубликовал рейтинг из 20 лучших вингеров в лиге на данный момент.

Помимо Овечкина, в тройку сильнейших попали еще два россиянина – и Кирилл Капризов. Артемий Панарин расположился на восьмой строчке.

1. Александр Овечкин ( );

2. Никита Кучеров ( );

3. ( );

4. ( );

5. ( );

6. («Колорадо»);

7. ( );

8. («Рейнджерс»);

9. ( );

10. ( );

11. («Бостон»);

12. ( );

13. ( );

14. («Питтсбург»);

15. ( );

16. ( );

17. Алекс Дебринкет («Оттава»);

18. Габриэль Ландескуг ( );

19. Филип Форсберг («Нэшвилл»);

20. Марк Стоун («Вегас»).

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50+40) баллов в 77 играх регулярного чемпионата. Всего россиянин набрал 1410 (780+630) очков в 1274 матчах в .