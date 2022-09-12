Хо-Сэнг о Роналду: «Мне нравится, как он играет. Но любимый игрок – Роналдиньо. Месси – лучший в истории, но Лео не источал столько веселья»

Нападающий назвал Роналдиньо своим любимым футболистом.

– Ваш дриблинг порой напоминает футбольный. Ты очень резво укрываешь шайбу клюшкой – то слева, то справа. Очень мало игроков делают это так быстро. Долго учился этому?

– С детства я очень много проводил времени на льду и, как уже говорил, старался быть самим собой. Нужно сохранять страсть к игре, к катанию, тому же дриблингу и владению клюшкой.

– Вы называли своим любимым игроком . Чему-то старались научиться у него?

– Роналду? Мне нравится, как он играет. Но мой любимый игрок всех времен – это . Я сформировал свою игру благодаря нему.

– Почему именно он, а не условный Месси?

– Месси хорош, он лучший в истории. Но Лео своей игрой не источал столько веселья, как Роналдиньо. Я хочу прожить не просто хорошую, а счастливую жизнь. Роналдиньо выиграл одну Лигу чемпионов, но сделал это с весельем.

Я не говорю, что Месси не получает удовольствия. Уверен, что он был счастлив после каждого выигранного «Золотого мяча». Но для меня важно черпать наслаждение от самой игры, всегда улыбаться, веселиться на поле. Некоторые футболисты говорили, что хотели бы, чтобы после смерти их похоронили на футбольном поле. И я понимаю это чувство, – сказал Хо-Сэнг в интервью «Бизнес Online».