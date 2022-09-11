Щитов о травме Хо-Сэнга: «Раньше все было со слов, а сейчас я посмотрел видео. Арбитры пропустили момент, должно быть удаление»

Никита Щитов считает, что Михаил Пашнин должен был быть удален за фол против .

Нападающий получил повреждение в первом матче сезона Фонбет чемпионата КХЛ со .

– Раньше все было со слов, но сейчас я смог посмотреть видео. Во-первых, у Хо-Сэнга не было шайбы. Ее прокинули по борту, но игрок «Салавата» шайбы не коснулся.

Во-вторых, это был очень жесткий силовой прием, в таком моменте он не мог заметить защитника СКА. То, что Хо-Сэнг сломал руку – это несчастный случай.

И даже хорошо, что все так закончилось, потому что могло прилететь в голову и было бы сотрясение. По моему мнению, в этом эпизоде должно быть удаление. Арбитры пропустили момент.

– известен своей жесткой игрой…

– Не думаю, что Пашнин хотел нанести травму, просто у него манера жесткая.

Известно, что принято новичков проверять на прочность. Таким образом пытались и Хо-Сэнга проверить. Но минус в том, что игрок не владел шайбой и все было в такой жесткой манере.

Возможно и то, что Хо-Сэнг приехал на предсезонку не совсем готовым, не в тех кондициях. Он присоединился к команде уже по ходу межсезонья, – сказал бывший защитник клубов .

Козлов о сроках восстановления Хо-Сэнга: «Три месяца, насколько я владею информацией. У него непростая операция была»