СКА о словах гендиректора «Салавата»: «Подготовив Хо-Сэнга 10 лет назад, сработали на опережение. Вылетаем на важную игру в Чикаго»

СКА отреагировал на просьбу «Салавата Юлаева» отдать им молодого проспекта.

Ранее генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов написал, что Роман Ротенберг должен «Салавату» как минимум одного молодого проспекта, возможно, даже двух за , получившего повреждение в игре со .

«Генеральный директор в своем телеграме (отдельный привет Денису Таипову) просит у нас молодого игрока.

Но ведь Дэниэл Бохнер еще 10 лет назад все сделал, подготовив Хо-Сэнга. Сработали на опережение и считаем, что мы квиты.

Сейчас вылетаем на важную игру в Чикаго.

Спасибо за внимание, Ринат Рашитович, увидимся в январе в Уфе. Уверены, будет такой же яркий хоккей, как в Петербурге!» – говорится в сообщении питерского клуба в телеграм-канале.

12 сентября СКА встретится против «Северстали» в Череповце в игре Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

Роман Ротенберг: «Следил за Хо-Сэнгом – он был на уровне Макдэвида. СКА вылетает в Чикаго – в Череповец, важная игра с «Северсталью»