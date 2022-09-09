Роман Ротенберг: «Следил за Хо-Сэнгом – он был на уровне Макдэвида. СКА вылетает в Чикаго – в Череповец, важная игра с «Северсталью»

надеется в будущем бросить вызов сборной Канады.

Главный тренер СКА высказался об этом после победы над московским (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

– Важная для нас игра. Огромная благодарность болельщикам!

Ребята – молодцы, сыграли самоотверженно, проявили характер. Бились друг за друга – отвечали на провокации голами. Готовимся к следующей игре.

– С вашим уровнем игры надо переходить на матчи с заокеанскими командами. Есть интерес сделать новую суперсерию?

– Конечно, интересно! Дай Бог, в будущем сыграем против Канады. Сегодня у нас в составе на 90% российские сборники.

Это радует, что наши ребята выходят против сильнейших легионеров. Вспомните, в первом матче за против нас сыграл Хо-Сэнг. Я следил за его карьерой – он был на уровне Макдэвида. Это очень серьезный хоккеист.

И другие ребята, которые играли против нас в этой серии – это топовые хоккеисты. Они выступали за сборную Канады и других стран.

Радует, что наши русские ребята побеждают в этих матчах. Уверен, в будущем мы вернемся на международную арену и будем готовы бросить вызов Канаде.

В то же время – мы готовимся к следующей игре. Вылетаем в Чикаго – в Череповец. Для нас сейчас самая важная игра против .

Сегодня они победили ЦСКА 4:1 – мы следили. Тем будет интереснее. Чем больше игр «от ножа» – тем лучше.

Тем больше мы будем готовы выйти на международную арену и побеждать там, – сказал Ротенберг.