Гендиректор «Салавата»: «Ротенберг должен нам за травму Хо-Сэнга как минимум одного молодого проспекта»

Теги Салават Юлаев СКА травмы болельщики КХЛ Роман Ротенберг Джош Хо-Сэнг Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов пошутил, что Роман Ротенберг должен «Салавату» проспекта за травму Джоша Хо-Сэнга.

Нападающий получил повреждение в первом матче «Салавата» в новом Фонбет Чемпионате КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

«В целом по теме считаю:

1. Роман Борисович [Ротенберг] должен нам за травму Хо-Сэнга как минимум одного молодого проспекта, возможно, даже двух.

2. Наши болельщики абсолютно несправедливо критикуют руководство клуба. Мы единственная команда, которая смогла забрать очко в игре с будущим участником матчей с заокеанскими командами!» – написал гендиректор «Салавата».

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