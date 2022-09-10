Гендиректор «Салавата»: «Ротенберг должен нам за травму Хо-Сэнга как минимум одного молодого проспекта»

Ринат Баширов пошутил, что Роман Ротенберг должен «Салавату» проспекта за травму .

Нападающий получил повреждение в первом матче «Салавата» в новом Фонбет Чемпионате КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

«В целом по теме считаю:

1. Роман Борисович [Ротенберг] должен нам за травму Хо-Сэнга как минимум одного молодого проспекта, возможно, даже двух.

2. Наши болельщики абсолютно несправедливо критикуют руководство клуба. Мы единственная команда, которая смогла забрать очко в игре с будущим участником матчей с заокеанскими командами!» – написал гендиректор .

Роман Ротенберг: «Следил за Хо-Сэнгом – он был на уровне Макдэвида. СКА вылетает в Чикаго – в Череповец, важная игра с «Северсталью»

Козлов о сроках восстановления Хо-Сэнга: «Три месяца, насколько я владею информацией. У него непростая операция была»