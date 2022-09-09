Козлов о сроках восстановления Хо-Сэнга: «Три месяца, насколько я владею информацией. У него непростая операция была»

высказался о травме .

Нападающий получил повреждение в первом матче «Салавата» в новом Фонбет Чемпионате КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

– Джош Хо-Сэнг успешно прооперирован. Какие сроки его реабилитации и восстановления?

– Насколько я владею информацией, три месяца. У него непростая операция была. Надеюсь, все срастется, и он выздоровеет на все 100 процентов, чтобы нам помочь.

– Учитывая травму Хо-Сэнга, как проходят поиски усиления? Ищите ли центрального нападающего? На вбрасываниях юлаевцы пока выглядят не очень…

– У нас хорошие центральные нападающие. Просто нужно поработать над этим аспектом. Усиление команды идет постоянно. Смотрим варианты, ищем, подойдет или не подойдет, – сказал главный тренер .