Козлов о сроках восстановления Хо-Сэнга: «Три месяца, насколько я владею информацией. У него непростая операция была»

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Виктор Козлов высказался о травме Джоша Хо-Сэнга.

Нападающий получил повреждение в первом матче «Салавата» в новом Фонбет Чемпионате КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

– Джош Хо-Сэнг успешно прооперирован. Какие сроки его реабилитации и восстановления? 

– Насколько я владею информацией, три месяца. У него непростая операция была. Надеюсь, все срастется, и он выздоровеет на все 100 процентов, чтобы нам помочь.

– Учитывая травму Хо-Сэнга, как проходят поиски усиления? Ищите ли центрального нападающего? На вбрасываниях юлаевцы пока выглядят не очень…  

– У нас хорошие центральные нападающие. Просто нужно поработать над этим аспектом. Усиление команды идет постоянно. Смотрим варианты, ищем, подойдет или не подойдет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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