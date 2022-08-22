Крикунов о Воробьеве: «Его подставили темные личности. Он раскаялся, надо оставить эту историю в прошлом и дать ему спокойно играть в хоккей»

считает, что подставили мошенники.

Ранее стало известно, что форвард СКА признался в покупке военного билета.

«Как я и говорил раньше, очевидно, что Воробьева подставили темные личности. Вы сами знаете, что иногда мошенники выманивают целые состояния даже у звездных хоккеистов. А тут речь о молодом парне, у которого голова занята только хоккеем. Считаю, это история из той же серии.

Строго наказывать надо того дельца, который занимался подделкой документов, а не хоккеистов. Тем более что половина игроков с их травмами и операциями может совершенно законно получить освобождение от призыва – просто по здоровью.

Воробьев во всем раскаялся, все понял. Значит, надо оставить эту историю в прошлом и дать талантливому игроку спокойно играть в хоккей. Ничего ужасного он не совершал – просто по молодости и неопытности пошел на поводу у тех, кто по-настоящему и виноват в этой истории», – сказал бывший тренер сборной России.

Форвард СКА Воробьев: «Готов служить в армии и раскаиваюсь в содеянном. Билет мне не предоставили, перечислял 200 тысяч рублей»

😱 Хоккеист СКА признался во взятке за военный билет. Скорее всего, обойдется без тюрьмы, но снова станет призывником