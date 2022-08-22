Депутат Журова о деле Воробьева: «Надо делать больше спортрот, чтобы не было желания купить военный билет»

Депутат Светлана Журова высказалась о покупке форвардом СКА военного билета.

Михаил Воробьев, обвиняемый в даче взятки, признал свою вину.

– Неприятно, что ребята приобретали военные билеты. Этот вопрос можно было решить не деньгами, а другими способами.

Если Михаил Воробьев признался и хочет служить, то я нормально к этому отношусь. Ничего страшного не случится. Бывали случаи, в том числе у нас в конькобежном спорте, когда становились олимпийскими чемпионами после службы в армии. Хотя в хоккее есть риск – могут не взять в команду. Поэтому ребята, видимо, испугавшись этого, и покупали военные билеты.

– Многие хоккейные люди говорят, что требуется изменения в законодательстве, чтобы во время профессиональной карьеры давали отсрочку в армии.

– Можно служить в спортроте, совмещая армию и тренировки. Просто кто-то хочет, а кто-то – нет. Надо делать больше таких спортрот, чтобы не было желания купить военный билет, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

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