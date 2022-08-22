Губерниев о Воробьеве: «Покупка военного билета – уголовное преступление. Он признал вину, следующий шаг – служба в армии. Альтернативы нет»

поделился мыслями о ситуации с .

Ранее стало известно, что форвард признался в покупке военного билета.

– Похвально заявление Воробьева о желании пройти службу в армии?

– Вообще-то покупка военного билета – это уголовное преступление. Он признал свою вину, и следующий шаг – служба в армии. Альтернативы нет.

Другие возможности были у него раньше – служить в спортроте или поступить в институт на военную кафедру. Надо было просто немного пошевелить головой, посоветоваться с агентом, папой, мамой, тренером. Но он выбрал преступный вариант.

Теперь ему ничего не остается, как служить в армии. Может быть, в той же спортивной роте. Молодец, что признал вину и сказал, что будет служить. В противном случае он отправился бы в тюрьму.

– Это теперь хороший пример для хоккеистов, что не нужно «косить» от армии и нарушать закон?

– Есть законы РФ, и покупка военного билета – уголовное преступление. За него дают срок, как и за воровство или распространение наркотиков. Если человек не думал раньше, то, надеюсь, он подумает сейчас, – сказал комментатор.

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