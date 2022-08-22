Юдин о Воробьеве: «Парень по молодости не разобрался, его втянули в аферу и обманули. Надеюсь, все эти неприятности не скажутся на его карьере»

считает, что втянули в аферу и обманули.

Ранее стало известно, что форвард СКА признался в покупке военного билета.

«Слишком раздувают эту ситуацию. Здесь, на мой взгляд, вообще не о чем говорить. Парень по молодости не разобрался, его втянули в аферу и обманули. И он не один такой, многие хоккеисты вообще плохо подготовлены к повседневной жизни, сам таким был когда-то, поэтому какие-то бытовые и бюрократические вопросы сложно решать. Этим всякие мошенники и пользуются.

Надеюсь, что все эти неприятности никак не скажутся на его карьере, Миша нужен СКА в этом сезоне.

Он сам сказал, что готов отслужить в армии, но по себе знаю, что профессиональные спортсмены после всех травм и операций часто по здоровью оказываются негодны. Думаю, ситуация скоро разрешится, и нечего ее мусолить», – сказал экс-защитник СКА.

Форвард СКА Воробьев: «Готов служить в армии и раскаиваюсь в содеянном. Билет мне не предоставили, перечислял 200 тысяч рублей»

😱 Хоккеист СКА признался во взятке за военный билет. Скорее всего, обойдется без тюрьмы, но снова станет призывником