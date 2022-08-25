Буше о драках в матчах с «Сочи»: «Кажется, будто ни одна из сторон не хочет драться, но это все равно происходит. Не знаю, с чего вдруг начались такие отношения»

Нападающий высказался о драках в матчах с «Сочи».

– О серьезности Рябыкина. Как он заряжает игроков?

– Он же главный тренер. Он босс. Нам остается только делать то, что он говорит, что требует от нас. Это все понимают, и дополнительный настрой нам в целом не нужен. Каждый в раздевалке старается для того, чтобы становиться лучше изо дня в день.

– Вот тренер «Сочи» , например, настраивает своих хоккеистов как на бой. Причем в буквальном смысле. Вы что чувствуете, когда видите драку на льду сразу после стартового вбрасывания?

– Даже не знаю, с чего вдруг у «Авангарда» с «Сочи» начались такие отношения. Но выглядит так, будто история уже достаточно старая. Причем кажется, будто ни одна из сторон не хочет драться, но это все равно происходит. Но мы справляемся с этими поединками и, что более важно, добиваемся побед в матчах.

– А сами вы насколько опытны в рукопашном бою? – Периодически участвую в драках, только когда действительно приходится. Это было и в прошлом сезоне, и во время карьеры в Северной Америке. Но для меня это нечастое явление.

– У общественности мнения о драках в хоккее сильно разнятся. Кто-то считает это зрелищной опцией хоккея, кто-то же, наоборот, – неуместным хулиганством. В той же Северной Америке это вроде бы не приветствуют.

– Драки – часть хоккея. Я не являюсь приверженцем запланированных драк. Одно дело, когда эмоции зашкаливают и конкретная игровая ситуация приводит к столкновениям. Но запланированные… Нет, я не противник драк в общем понимании, отношусь к этому нейтрально, – сказал Буше.