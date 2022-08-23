«Авангард» и «Сочи» устраивали массовые драки в трех последних матчах между собой. Следующая игра – 21 сентября

Теги Авангард драки Андрей Назаров КХЛ Турнир имени Пучкова Сочи Sochi Hockey Open Хоккей

«Сочи» и «Авангард» проводят массовые потасовки в третьем матче подряд.

Дракой в формате «5 на 5» начался матч команд на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге.

Это вторая массовая драка хоккеистов клубов в ходе предсезонной подготовки.

В начале августа «Сочи», возглавляемый Андреем Назаровым, и «Авангард» встречались на турнире Sochi Hockey Open – тогда произошла серия массовых стычек в первом периоде, в том числе дважды «5 на 5», а также один на один подрались Кристиан Ярош и Артем Иванюженков.

18 октября 2021 года в игре регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» и «Авангард» аналогично начали встречу с драки после стартового вбрасывания.

Следующая игра соперников состоится уже в новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ. Матч запланирован 21 сентября в Сочи.

«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова

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