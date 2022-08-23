Рябыкин о драке с «Сочи»: «Благодарен, что хотя бы предупредили. Не очень люблю такое, наши ребята – молодцы»

был предупрежден о готовящейся массовой драке с хоккеистами «Сочи».

Об этом рассказал главный тренер омской команды .

Команды подрались в формате «5 на 5» после стартового вбрасывания на игре турнира в Санкт-Петербурге, в которой «ястребы» одержали победу со счетом 5:1.

– Не сказать, чтобы мы ожидали драки сегодня – нас предупредили. И за это я противнику благодарен, что хотя бы предупредили. И мы смогли выпустить своих игроков, чтобы они показали себя.

– И как вам увиденное?

– Честно скажу: я не очень люблю такое. Но никогда от этого не уходил. Ребята – молодцы, просто молодцы.

– После драки «Авангард» полностью контролировал ситуацию. Что скажете о выполнении вашего плана на игру?

– Мне понравилась игра, понравилось, что многие понимают задание. Это очень хорошо. Но есть над чем работать, и это нормально, так как идет предсезонка, а мы не играли в оптимальном составе.

– Можно сказать, что делает заявку на ключевого игрока команды?

– Владимиру еще есть над чем работать, но я согласен. Мы его и брали на роль лидера. И он это доказывает своей игрой, – заявил Рябыкин.

«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова