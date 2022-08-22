Курьянов об изменениях в «Авангарде» при Рябыкине: «Хотим больше возможностей для импровизации в атаке. Есть потенциал еще агрессивнее сыграть в нападении»

высказал мнение об изменениях в «Авангарде» под руководством Дмитрия Рябыкина.

– Позади пять недель тренировочного лагеря . Что тренерскому штабу нравится, в чем видите проблемы?

– В первую очередь отмечаем самоотдачу наших хоккеистов. Лагерь проходит под знаком возвращения клуба в родной Омск. Домашний лед дал дополнительный эмоциональный импульс. Это чувствуется по работе.

Позитивные моменты увидели и в первом предсезонном турнире – в Сочи. Дело даже не в победе, а в тех элементах игры, которые показала наша команда. Но тренерский штаб отметил и те моменты, которые однозначно нужно подтягивать.

– О каких моментах речь?

– Хотим улучшить переход из обороны в атаку и из атаки обратно в оборону. В частности у нас есть определенные требования по выходу из своей зоны, он должен работать как часы.

С этой точки зрения нам важен стартующий во вторник турнир в Санкт-Петербурге. На фоне очень хороших соперников – СКА, «Северстали», «Сочи» – хотим увидеть те эпизоды, над которыми сейчас работаем. Для этого и нужны предсезонные турниры.

– Что изменилось с уходом из «Авангарда» Боба Хартли?

– Дмитрий Анатольевич Рябыкин, главный тренер «Авангарда», сразу сказал, что многие моменты, отработанные за годы работы , остаются.

Но у каждого главного тренера, у каждого тренерского штаба есть и свои фишки. В частности, хотим, чтобы в атаке при общем сохранении схемы у игроков было чуть больше возможностей для импровизации.

Мы видим, что летом нам удалось усилить атакующую линию, у команды есть потенциал еще агрессивнее сыграть в нападении. От этих плюсов надо отталкиваться.

– Вы отвечаете как раз за нападение и большинство?

– В принципе – да, но главный тренер сразу предупредил, что полезно участие каждого из тренеров на всех участках работы.

Во время тренировочного процесса Рябыкин вносит какие-то общие коррективы, но каждый помощник в любой момент может предложить свои рекомендации. Это та традиция, которая идет еще от Хартли.