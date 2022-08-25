Буше об Омске: «Несколько шокирован городом, его красотой. Здесь отличные места для прогулок, прекрасные рестораны»

Нападающий поделился впечатлениями от Омска.

– Для «Авангарда» этот сезон будет особенным – команда возвращается в родной город. Чувствуете дополнительное напряжение из-за этого?

– Не сказал бы, что оно имеется. Но все хотят показать себя максимально хорошо, ведь для клуба это будет первый сезон спустя несколько лет нашего отсутствия в Омске. Теперь у нас будет новая арена, все хотят выложиться по максимуму и показать лучший результат. Лично я полностью готов к сезону, равно как и вся команда. Все отлично себя чувствуют.

– Ни для кого не секрет, что Омск живет «Авангардом»: местные жители узнают любого игрока клуба, если встретят его на улице. Вам уже довелось попасться на глаза болельщикам?

– Меня узнают, и это классно. Здорово осознавать, что весь Омск так любит «Авангард». Тут узнают абсолютно всех игроков. Это классно. Мы чувствуем, что с нами весь город, любовь его жителей, болельщиков. Ради них нам и хочется стараться.

– Как вам Омск в качестве города для жизни? Если бы решили пригласить кого-нибудь из своих друзей из Америки, то чем бы вы их привлекли?

– Мне очень нравится Омск. До этого я был здесь однажды, когда мы приезжали с Кубком Гагарина на церемонию чествования команды после чемпионства. Сейчас для меня это новый опыт. Пока я знакомлюсь с Омском.

Признаюсь, что несколько шокирован этим городом, его красотой. Здесь есть отличные места для прогулок, прекрасные рестораны. Даст Бог, мне удастся привезти сюда свою семью, чтобы я показал им всю красоту города.

– Вы в России уже не первый год. Что успели для себя почерпнуть в нашей стране?

– Ха-ха! Мне, если честно, сложно ответить на этот вопрос. Все это время я старался на 100% наслаждаться новыми возможностями, которые у меня появились здесь. Но подчеркнуть что-то необычное и сверхъестественное пока не могу.

– Над изучением русского языка не задумывались?

– Это определенно то, над чем стоит поработать. Иногда возникают неловкие моменты, когда языковой барьер мне мешает. Давно уже стоило заняться изучением русского языка. Все-таки я уже третий год в России, – сказал Буше.