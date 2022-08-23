Сушинский о драке «Авангарда» и «Сочи»: «Хотел на бокс сходить, но не успел. Смысл топовой команде драться с нетоповой? Не поддерживаю то, что делает Назаров»

Максим Сушинский высказал мнение о массовой драке в матче «Авангарда» и «Сочи».
Команды подрались в формате «5 на 5» после стартового вбрасывания на игре турнира в Санкт-Петербурге, в которой «ястребы» одержали победу со счетом 5:1.
– Хотел сегодня на бокс сходить, не успел, к сожалению.
Как можно к этому относиться? Если бы дрались две команды одного уровня, тогда можно было что-то выяснять. А смысл топовой команде драться с нетоповой? Поэтому я не поддерживаю то, что делает Андрей Назаров.
– «Авангард» ведется на провокации «Сочи»?
– Когда тебе бьют по морде, ты будешь стоять и смотреть? Это не провокация. Зачем-то это делается специально.
Видимо, чтобы поднять свой рейтинг в прессе. Вот, видите, вы мне звоните и спрашиваете про предсезонный матч. Про «Авангард» я могу поговорить, а про «Сочи» – зачем мне это делать? – заявил бывший президент омского клуба.
«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова