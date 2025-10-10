Карбери об Овечкине в 1-м матче сезона: «Немного заржавел в работе с шайбой. У него были хорошие моменты, он вернется в свой ритм»
Спенсер Карбери заявил, что Александр Овечкин вернет привычный игровой ритм.
«Вашингтон» проиграл «Бостону» стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ (1:3).
«Немного заржавел [в работе] с шайбой – вот что я увидел. У него были хорошие моменты, неплохие бросковые позиции, но в некоторых ситуациях он, конечно, хотел бы сыграть лучше. Нужно немного времени, и он вернется в свой ритм», – сказал главный тренер «Вашингтона».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
