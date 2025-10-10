Каменский об адаптации в НХЛ: «Английский не знал, набирал в Нью-Йорк агенту, чтобы в Квебеке привезли пиццу. Привыкал получать зарплату не в кассе, а на счет, ездить на «Крайслере» после «Жигулей»

Валерий Каменский рассказал, как проходила его адаптация в «Квебеке».

– Говорят, вратарь Сергей Мыльников, выступавший до вас в Квебеке, отговаривал от поездки туда.

– «Квебек» считался самым непривлекательным клубом лиги, туда мало кто хотел идти – из-за погоды и необходимости говорить по-французски. Но я приехал и ничего дурного не заметил – ко мне все хорошо отнеслись. Да, холодно, это не Лос-Анджелес и даже не Нью-Йорк, но русские люди ко всему привыкают. Главное, что команда была молодая, ее только начинали строить.

Вспоминаю то время с теплотой, было много веселого.

– Например?

– Английский поначалу не знал и набирал в Нью-Йорк агенту, чтобы он позвонил в ресторан, и мне в Квебеке привезли пиццу. Много было нового: привыкал получать зарплату не наличными в кассе, а на счет в банке, ездить после «Жигулей» на «Крайслере». Адаптация проходила и весело, и тяжело. Начать хотя бы с того, что в Канаду я полетел со сломанной ногой.

– Что случилось?

– Сломал в выставочном матче со шведами перед Кубком Канады-1991, за 26 секунд до конца. Лечился в России, потом «Квебек» подписал со мной контракт и осенью 1991-го забрал на лечение к себе. Сказали: «Если поправишься до Олимпиады-1992, отпустим на нее, а потом вернешься в НХЛ ».

Но двукратным олимпийским чемпионом я так и не стал. Травма оказалась сложной, поправился уже после окончания Игр. Спасибо «Квебеку» – первые полгода только лечился, а они мне еще и деньги платили. Терпели, ждали, помогали моей семье – с билетами, с переводом, с ребенком. А главная благодарность моей супруге Наталье, которая переживала со мной все победы и травмы.

Повреждения ведь и потом меня не отпускали. В первом моем плей-офф, в 1993-м, защитник «Монреаля » [Мэтью] Шнайдер, с которым в «Рейнджерс » потом играли, ударил сзади и отбил мне почки: началось внутреннее кровотечение. Опасное дело, но врачи тщательно проверили меня, и в следующем матче я вернулся на лед, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский в интервью Спортс’‘.

