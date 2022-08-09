Генменеджер «Авангарда»: «Ткачев получил травму на тренировке, неудачный рикошет. Переломов нет, по предварительным данным»

Теги Авангард травмы Алексей Волков КХЛ Владимир Ткачев 1995 Р-Спорт Хоккей

Алексей Волков рассказал о травме, которую Владимир Ткачев получил на тренировке.

Сообщалось, что форвард лишился трех зубов.

«Володя получил травму на тренировке, неудачный рикошет. Конечно, это неприятно, но в целом ничего страшного не случилось.

Сроки восстановления пока непонятны – будем надеяться, что Ткачев сможет вернуться на лед в ближайшее время.

По прилете в Омск он пройдет углубленное обследование, но, по предварительным данным, никаких переломов у Владимира нет», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».

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