Генменеджер «Авангарда»: «Ткачев получил травму на тренировке, неудачный рикошет. Переломов нет, по предварительным данным»

рассказал о травме, которую получил на тренировке.

Сообщалось, что форвард лишился трех зубов.

«Володя получил травму на тренировке, неудачный рикошет. Конечно, это неприятно, но в целом ничего страшного не случилось.

Сроки восстановления пока непонятны – будем надеяться, что Ткачев сможет вернуться на лед в ближайшее время.

По прилете в Омск он пройдет углубленное обследование, но, по предварительным данным, никаких переломов у Владимира нет», – сказал генеральный менеджер .