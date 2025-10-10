Терещенко о «Динамо»: «Дайте Кудашову время, ситуация выправляется. Ротенберг отвечает за молодежный хоккей, на основную команду не влияет»

Алексей Терещенко оценил игру «Динамо» в последних матчах Fonbet КХЛ.

У команды под руководством Алексея Кудашова 6 побед в 7 последних играх. Сегодня бело-голубые примут ЦСКА.

– «Динамо » – команда с небольшими проблемками. Ситуация потихоньку выправляется. Какие вопросы могут быть к Кудашову? У него есть своя идеология. Я прекрасно понимаю, чего он хочет. Игроки не всегда выполняют его требования. Сейчас самое начало чемпионата. Дайте ему время.

– Когда увидим результат от назначения Ротенберга?

– Мы его так быстро не увидим. Он отвечает за молодежный хоккей. И не влияет на игру основной команды, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .