Терещенко о «Динамо»: «Дайте Кудашову время, ситуация выправляется. Ротенберг отвечает за молодежный хоккей, на основную команду не влияет»
Алексей Терещенко оценил игру «Динамо» в последних матчах Fonbet КХЛ.
У команды под руководством Алексея Кудашова 6 побед в 7 последних играх. Сегодня бело-голубые примут ЦСКА.
– «Динамо» – команда с небольшими проблемками. Ситуация потихоньку выправляется. Какие вопросы могут быть к Кудашову? У него есть своя идеология. Я прекрасно понимаю, чего он хочет. Игроки не всегда выполняют его требования. Сейчас самое начало чемпионата. Дайте ему время.
– Когда увидим результат от назначения Ротенберга?
– Мы его так быстро не увидим. Он отвечает за молодежный хоккей. И не влияет на игру основной команды, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости