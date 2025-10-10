Алексей Терещенко: «Хартли меняет свою систему, он изменил подход к работе. «Локомотив» сейчас играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине»

Алексей Терещенко высказался об игре «Локомотива» при Бобе Хартли.

«Хартли меняет свою систему. Я работал с ним пять лет назад. И вижу, что он изменил подход к работе. Не очень кардинально, но изменил.

Он ищет оптимальные сочетания при построении и расположении игроков в прессинге.

«Локомотив » сейчас играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине. У Хартли свое видение, у Никитина – совершенно другое», – сказал бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко.