СКА первым станет использовать автобус «КАМАЗ». Он работает на сжатом газе и оборудован кухней, холодильником и туалетом

СКА получит туристический автобус «КАМАЗ».

Петербургский клуб станет первым пользователем нового туристического автобуса. Об этом на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» и председатель совета директоров СКА Виталий Маркелов.

«Машина будет передана нашей хоккейной команде СКА. Вы первые узнали об этом. Они катаются много по городам, поэтому очень важно получить обратную связь», – сказал Виталий Маркелов.

«КАМАЗ» ранее представил новую модель туристического автобуса на природном газе. Транспортное средство оборудовано кухней, холодильником и туалетом.

Туристический автобус «КАМАЗ-52229» работает на компримированном (сжатом) природном газе. По данным производителя, транспортное средство укомплектовано газовым силовым агрегатом мощностью 235 кВт и роботизированной коробкой передач.