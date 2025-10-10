«Автомобилист» выиграл 6-й матч подряд. Галкин отразил все 35 бросков в игре с «Авангардом»

«Автомобилист» одержал 6-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина обыграла «Авангард » со счетом 3:0.

Вратарь Владимир Галкин отразил все 35 бросков по своим воротам.

«Автомобилист » набрал 21 очко в 15 играх сезона и занимает 2-е место на Востоке.

Для «Авангарда» поражение стало 2-м подряд. Команда тренера Ги Буше идет 3-й на Востоке с 18 очками в 13 матчах.