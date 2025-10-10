  • Спортс
  • Веккионе о Кузнецове: «Большой шутник, постоянно смеется, приносит позитивную энергию. В «Вашингтоне» он помогал мне, интересно сыграть против него в КХЛ»
Веккионе о Кузнецове: «Большой шутник, постоянно смеется, приносит позитивную энергию. В «Вашингтоне» он помогал мне, интересно сыграть против него в КХЛ»

Майк Веккионе будет рад сыграть с Евгением Кузнецовым в Fonbet КХЛ.

Сегодня Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче против «Торпедо». Прошлый сезон Евгений провел в СКА. 

– Кузнецов много помогал мне, когда я был в «Вашингтоне». Когда его отправили на несколько дней в «Херши», он излучал в команде позитив и оптимизм. Хорошо, что он будет выступать в КХЛ. Интересно будет сыграть против него, и надеюсь, что он своей игрой не заставит нас выглядеть глупо.

– Кузнецов еще очень любит шутить.

– Да, он большой шутник, постоянно смеется и приносит позитивную энергию. Так что рад буду снова его увидеть. Он отличный парень, – сказал американский нападающий «Барыса» Майк Веккионе.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
