Веккионе о Кузнецове: «Большой шутник, постоянно смеется, приносит позитивную энергию. В «Вашингтоне» он помогал мне, интересно сыграть против него в КХЛ»

Майк Веккионе будет рад сыграть с Евгением Кузнецовым в Fonbet КХЛ.

Сегодня Кузнецов дебютирует за «Металлург » в матче против «Торпедо». Прошлый сезон Евгений провел в СКА.

– Кузнецов много помогал мне, когда я был в «Вашингтоне ». Когда его отправили на несколько дней в «Херши», он излучал в команде позитив и оптимизм. Хорошо, что он будет выступать в КХЛ . Интересно будет сыграть против него, и надеюсь, что он своей игрой не заставит нас выглядеть глупо.

– Кузнецов еще очень любит шутить.

– Да, он большой шутник, постоянно смеется и приносит позитивную энергию. Так что рад буду снова его увидеть. Он отличный парень, – сказал американский нападающий «Барыса » Майк Веккионе.