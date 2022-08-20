Коршков о Буше и секс-скандале: «Никто не углублялся в подробности, это его личное дело. Нам объяснили, что и как»

высказался о ситуации с Ридом Буше.

В январе игрок получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет. 18 февраля стало известно, что форвард был уволен из «Локомотива».

18 июня Буше подписал контракт с .

– Зимой всплыла история с . Как восприняли отъезд лидера в раздевалке?

– Можно сказать, никак не восприняли. Это его личное дело, и никто туда не углублялся в подробности. Нам объяснили, что и как.

– А сам он что-то говорил?

– Да, он высказался по этому поводу. Это осталось в команде, и не думаю, что кому-то об этом надо рассказывать. Как пишут СМИ – это совсем все по-другому. Никто не знает, и мы особо тоже не знаем подробностей, – сказал форвард .