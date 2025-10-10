Артюхин о «Салавате»: «Попадание в плей-офф можно будет назвать чудом. Видна финансовая проблема. Этот сезон будет перестроечным»

Евгений Артюхин оценил шансы «Салавата» на выход в плей-офф.

В 11 матчах регулярного чемпионата-2025/26 уфимцы набрали 8 очков и занимают последнее место в таблице Востока.

– Стоит ли ждать от молодежи «Салавата Юлаева» реальной борьбы за место в плей-офф, или уже к середине октября можно говорить о том, что этот сезон уфимская команда потратит на перестройку?

– Думаю, что сезон будет перестроечным. Да, там молодые и перспективные ребята, но они еще не созрели для того, чтобы выигрывать такого уровня матчи и тащить команду в плей-офф.

Конечно, ситуация может поменяться, но судя по тому, как сейчас все идет, попадание в плей-офф можно будет назвать чудом. Видна финансовая проблема. В прошлом сезоне команда строилась на иностранцах, а сейчас их нет, нет и результата, – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.