Дмитрий Рябыкин: «Легионеры ожидали, что их будут серьезно прессовать дома. Но было все тихо-спокойно. Давление чуть-чуть ушло»

высказался о легионерах «Авангарда».

– «Ястребы» ищут еще одного легионера. На какую позицию?

– Слушайте, тут как получится. Посмотрим, пока не буду загадывать. Но как говорил , мы начнем сезон с теми, кто есть. А там уже будет видно.

– «Ак Барс» в этом сезоне вообще отказался от легионеров. Вам не тревожно в такой ситуации делать ставку на иностранцев?

– Очень хорошо знаю и Найта, и Буша ( ), и с Ярошем мы достаточно много общались. Броди (Алекс Бродхерст) не так давно приехал, но он все равно открытый парень.

Мы разговариваем на многие темы, и если вы посмотрите прошлый сезон – Найт отыграл до конца. Уехал только после того, как мы проиграли. Мы все понимаем, что иностранцам было тяжело, что они попали под давление.

Сейчас чуть-чуть это давление ушло. Легионеры ожидали, что их будут серьезно прессовать дома. Но было все тихо-спокойно. Надеюсь, что больше не будет каких-то акций, когда игроки покидают нашу команду, – сказал главный тренер .