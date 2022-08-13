Генменеджер «Авангарда» о Буше: «Моралистам желаю чаще смотреть в зеркало. Все мы не без греха. Линчевать человека неправильно»

Генменеджер высказался касательно подписания форварда Рида Буше.

В январе игрок получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

– искала юридические зацепки, чтобы не пустить , которого обвиняли в домогательстве, обратно в лигу. Как вы оценивали этот фактор при подписании этого форварда?

– Всем моралистам хотел бы пожелать чаще смотреть в зеркало. Все мы не без греха. Линчевать человека неправильно.

Перед тем как его подписать, мы изучили все материалы. Наш клуб получил выкладки из его судебного процесса, и наши юристы их оценили. Это дело проходило под грифом «секретно», открытых данных нет.

Если бы там было что-то реально серьезное, его бы посадили на огромный срок. Но он не ограничен в выезде и в работе. Рад, что связка Найт – Буше воссоединилась, – сказал .