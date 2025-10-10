Черкас про 5 поражений СКА подряд: «Ларионов должен работать, но надо что-то менять. Усилить штаб, определиться со звеньями. Перестать воспитывать Голдобина, это бесполезно в 30 лет»

Сергей Черкас высказался о возможной отставке Игоря Ларионова из СКА.

Команда проиграла 5 матчей подряд и занимает 9-е место на Западе с 13 баллами в 13 встречах.

«Я думаю, Ларионов должен работать, но надо что-то менять, это 100%. Мне кажется, необходимо усилить тренерский штаб, потому что очень много сырых тренеров, которые там работают.

Например, вот я не понимаю функционал того Кетова , который самостоятельно нигде не работал. Чем он может помочь Ларионову, мне сложно сказать. Если другие ребята, они хоть где-то работали тренерами и хотя бы имеют какой-то опыт, то здесь же нет вообще. Я думаю, что необходимо Ларионову усиление в тренерском штабе.

Во-вторых, нужно навести порядок в составе, определиться со звеньями. Перестать воспитывать Голдобина, это бесполезно в 30 лет. Ему нужно просто подобрать партнеров, чтобы он играл.

Бомбардир Голдобин в «Спартаке» играл с определенными людьми. В СКА он тоже должен играть с теми партнерами, которые могут ему отдать, которым и он может отдать. Это серьезные тренерские вопросы», – сказал бывший главный тренер СКА Сергей Черкас.