Кисляк назвал лучшего спортсмена России на данный момент: «Овечкин»

Матвей Кисляк назвал Александра Овечкина лучшим спортсменом России.

– Скажи мне, а кто, на твой взгляд, сейчас лучший спортсмен России?

– Я думаю, наверное, Александр Овечкин .

– Ты с ним хотел пообщаться?

– А, да. Короче, была забавная история. Мы выходили на матч с «Динамо» вот сейчас, в этом сезоне, и он своего сына привел к Фомину, к капитану. А сын его выводил [на поле].

Я смотрю на него, я кому-то сказал, кто рядом со мной стоял: «А что, можно с ним сейчас сфоткаться?» В подтрибунке прямо. Ну, в итоге не сфоткался, мы вышли [на поле].

– А ты выходил в основе ЦСКА?

– Да, – сказал полузащитник футбольного ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.