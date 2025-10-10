Панин стал самым возрастным игроком «Салавата» в КХЛ. Защитник вышел на лед в возрасте 39 лет и 320 дней
Григорий Панин стал самым возрастным игроком «Салавата Юлаева» в КХЛ.
Защитник принимает участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком».
Григорий Панин вышел на лед в возрасте 39 лет и 320 дней, став самым возрастным игроком «Салавата» в лиге.
Предыдущий рекорд принадлежал Алексею Семенову – 39 лет и 319 дней.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
