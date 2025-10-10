Жамнов об Орлове, Кине и Ефремове вне заявки «Спартака»: «Болеют. Пандемия у нас такая»

Алексей Жамнов сообщил, что изменения в «Спартаке» связаны с болезнью игроков.

Сегодня «Спартак » сыграет с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата-2025/26.

– Почему в составе нет Орлова, Кина, Ефремова?

– Болеют. Пандемия у нас такая, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .