Жамнов об Орлове, Кине и Ефремове вне заявки «Спартака»: «Болеют. Пандемия у нас такая»
Алексей Жамнов сообщил, что изменения в «Спартаке» связаны с болезнью игроков.
Сегодня «Спартак» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата-2025/26.
– Почему в составе нет Орлова, Кина, Ефремова?
– Болеют. Пандемия у нас такая, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости