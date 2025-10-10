  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов об Орлове, Кине и Ефремове вне заявки «Спартака»: «Болеют. Пандемия у нас такая»
0

Жамнов об Орлове, Кине и Ефремове вне заявки «Спартака»: «Болеют. Пандемия у нас такая»

Алексей Жамнов сообщил, что изменения в «Спартаке» связаны с болезнью игроков.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата-2025/26.

– Почему в составе нет Орлова, Кина, Ефремова?

– Болеют. Пандемия у нас такая, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЗдоровье
logoДжоуи Кин
logoКХЛ
logoДаниил Орлов
logoМатч ТВ
logoАлексей Жамнов
logoНикита Ефремов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хохлачев о матче против «Спартака»: «Ничего доказывать им не собираюсь. Это игра против моей родной команды, которая меня воспитала, поэтому эмоции будут особенные»
сегодня, 15:16
Шепелев о том, что Ельцин был против его перехода в «Спартак»: «С ним не встречался, но мне говорили, что не отпустят. Я не боялся, понимал, что в Москве власть посильнее, чем в Свердловске»
2сегодня, 12:01
Кудашов о календаре «Динамо»: «Все равны, нужно стереть стереотипы о названиях команд. Хоккей стал быстрым, сейчас не до красивой игры. Победы у тех, кто умеет реагировать на скорости»
98 октября, 21:58
Главные новости
Черкас про 5 поражений СКА подряд: «Ларионов должен работать, но надо что-то менять. Усилить штаб, определиться со звеньями. Перестать воспитывать Голдобина, это бесполезно в 30 лет»
431 минуту назад
Силантьев о Кузнецове: «Пара шуток уже была. Юмор – очень важная часть командных взаимоотношений, он закаляет коллектив»
350 минут назад
КХЛ. «Металлург» играет с «Торпедо», «Автомобилист» принимает «Авангард», «Салават» в гостях у «Спартака», «Динамо» Москва против ЦСКА
169сегодня, 13:59Live
Кузнецов оформил ассист в дебютном матче за «Металлург». 18-летний Михаил Федоров забил «Торпедо» с паса Евгения
22сегодня, 15:05Видео
СКА первым станет использовать автобус «КАМАЗ». Он работает на сжатом газе и оборудован кухней, холодильником и туалетом
11сегодня, 14:21
Терещенко о «Динамо»: «Дайте Кудашову время, ситуация выправляется. Ротенберг отвечает за молодежный хоккей, на основную команду не влияет»
5сегодня, 14:04
Владимир Плющев: «СКА Ротенберга был харизматичным, со своим лицом. Сейчас СКА показывает тот же хоккей, что и «Торпедо» в прошлом сезоне»
18сегодня, 13:32
Кузнецов дебютирует за «Металлург» в 4-м звене с Коротковым и Джонсоном против «Торпедо»
15сегодня, 13:08Фото
Лимож и Фукале спасли котенка в Минске после тренировки «Динамо». Зак выбежал на дорогу и остановил поток машин
9сегодня, 12:55Фото
Губерниев о недопуске России на Олимпиаду: «НХЛ невозможно представить без россиян, наша школа сильна. Опять некоторые товарищи пошли пешком назло кондуктору»
11сегодня, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о «Салавате»: «Попадание в плей-офф можно будет назвать чудом. Видна финансовая проблема. Этот сезон будет перестроечным»
22 минуты назад
Алексей Терещенко: «Хартли меняет свою систему, он изменил подход к работе. «Локомотив» сейчас играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине»
41 минуту назад
Хохлачев о матче против «Спартака»: «Ничего доказывать им не собираюсь. Это игра против моей родной команды, которая меня воспитала, поэтому эмоции будут особенные»
сегодня, 15:16
Карбери об Овечкине в 1-м матче сезона: «Немного заржавел в работе с шайбой. У него были хорошие моменты, он вернется в свой ритм»
1сегодня, 14:59
Каменский об адаптации в НХЛ: «Английский не знал, набирал в Нью-Йорк агенту, чтобы в Квебеке привезли пиццу. Привыкал получать зарплату не в кассе, а на счет, ездить на «Крайслере» после «Жигулей»
сегодня, 14:37
Веккионе о Кузнецове: «Большой шутник, постоянно смеется, приносит позитивную энергию. В «Вашингтоне» он помогал мне, интересно сыграть против него в КХЛ»
1сегодня, 13:46
Агент Кравцова о возвращении в «Трактор»: «Виталий сказал, нужно сделать выбор. Он решит – останется в АХЛ или будет готов вернуться в КХЛ»
3сегодня, 13:21
Кисляк назвал лучшего спортсмена России на данный момент: «Овечкин»
4сегодня, 12:27
Артюхин об «Ак Барсе»: «Победы над аутсайдерами ни о чем не говорят. Необходимо увидеть команду в матчах против серьезных соперников»
2сегодня, 12:13
Шепелев о том, что Ельцин был против его перехода в «Спартак»: «С ним не встречался, но мне говорили, что не отпустят. Я не боялся, понимал, что в Москве власть посильнее, чем в Свердловске»
2сегодня, 12:01