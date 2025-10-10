Хохлачев о матче против «Спартака»: «Ничего доказывать им не собираюсь. Это игра против моей родной команды, которая меня воспитала, поэтому эмоции будут особенные»

Александр Хохлачев высказался о предстоящем матче против «Спартака» .

Игра состоится сегодня, 10 октября. Хохлачев является воспитанником «Спартака ».

«Ничего доказывать «Спартаку» в этом матче не собираюсь. Это игра против моей родной команды, которая меня воспитала, поэтому эмоции будут особенные.

Буду ли я праздновать гол, если забью «Спартаку»? Главное забить, а там разберемся», – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Александр Хохлачев .