Хохлачев о матче против «Спартака»: «Ничего доказывать им не собираюсь. Это игра против моей родной команды, которая меня воспитала, поэтому эмоции будут особенные»
Александр Хохлачев высказался о предстоящем матче против «Спартака» .
Игра состоится сегодня, 10 октября. Хохлачев является воспитанником «Спартака».
«Ничего доказывать «Спартаку» в этом матче не собираюсь. Это игра против моей родной команды, которая меня воспитала, поэтому эмоции будут особенные.
Буду ли я праздновать гол, если забью «Спартаку»? Главное забить, а там разберемся», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хохлачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
