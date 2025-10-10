  • Спортс
  Агент Кравцова о возвращении в «Трактор»: «Виталий сказал, нужно сделать выбор. Он решит – останется в АХЛ или будет готов вернуться в КХЛ»
Агент Кравцова о возвращении в «Трактор»: «Виталий сказал, нужно сделать выбор. Он решит – останется в АХЛ или будет готов вернуться в КХЛ»

Агент Виталия Кравцова заявил, что форвард пока не решил возвращаться в КХЛ.

Ранее «Ванкувер» провел 25-летнего нападающего через эту процедуру с целью отправки в АХЛ.

– Появилась информация, что «Трактор» ведет переговоры с Виталием Кравцовым о возвращении. Это соответствует действительности?

– Не знаю, откуда эта информация появилась, в «Тракторе» об этом не сообщали. Мой партнер Юрий Николаев общался с Кравцовым, и Виталий сказал, что ему нужно сделать выбор и тогда он даст окончательное решение – останется ли он в АХЛ или будет готов вернуться в КХЛ

– Перед отъездом он говорил, что готов весь сезон провести в АХЛ…

– Я видел эти его высказывания. Мы в любом случае будем уважать его мнение и поддерживать его выбор, – сказал представитель игрока Александр Черных. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
