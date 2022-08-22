Платежка «Авангарда» – 849 млн рублей. Зарплата Найта – 90 млн в год, Ткачева – 80, Буше – 60, Сведберга – 40

Теги Авангард Антон Белов Владимир Жарков Станислав Галимов КХЛ Федор Малыхин Павел Дедунов Иван Телегин Наиль Якупов Федор Беляков Александр Горшков Владимир Брюквин Сергей Толчинский Василий Демченко Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Алексей Береглазов Дамир Шарипзянов Рид Буше Александр Дергачев Кристиан Ярош Виктор Сведберг Алекс Бродхерст Дмитрий Шевченко Спорт-Экспресс Семен Чистяков Арсений Грицюк Хоккей

Опубликована зарплатная ведомость хоккеистов «Авангарда».

Суммарная платежная ведомость омского клуба на данный момент составляет 849 миллионов рублей. Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.

В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является центрфорвард Корбан Найт. Канадец стал лучшим бомбардиром «ястребов» в прошлом сезоне, а в межсезонье продлил контракт с клубом на два года.

Вратари: Василий Демченко – 20 миллионов рублей, Станислав Галимов – 10 млн.

Защитники: Алексей Береглазов – 50 миллионов рублей, Кристиан Ярош – 50 млн, Виктор Сведберг – 40 млн, Дамир Шарипзянов – 35 млн, Антон Белов – 25 млн, Федор Беляков – 12 млн.

Контракты Михаила Гуляева и Семена Чистякова под потолком не учитывается.

Нападающие: Корбан Найт – 90 миллионов рублей, Владимир Ткачев – 80 млн, Рид Буше – 60 млн, Сергей Толчинский – 60 млн, Алекс Бродхерст – 45 млн, Иван Телегин – 45 млн, Владимир Жарков – 40 млн, Владимир Брюквин – 35 млн, Наиль Якупов – 35 млн, Александр Дергачев – 30 млн, Павел Дедунов – 25 млн, Федор Малыхин – 25 млн, Александр Горшков – 22 млн, Дмитрий Шевченко – 15 млн.

Контракт Арсения Грицюка под потолком не учитывается.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные