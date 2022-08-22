Платежка «Авангарда» – 849 млн рублей. Зарплата Найта – 90 млн в год, Ткачева – 80, Буше – 60, Сведберга – 40

Опубликована зарплатная ведомость хоккеистов .

Суммарная платежная ведомость омского клуба на данный момент составляет 849 миллионов рублей. Потолок зарплат в – 900 миллионов рублей.

В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является центрфорвард Корбан Найт. Канадец стал лучшим бомбардиром «ястребов» в прошлом сезоне, а в межсезонье продлил контракт с клубом на два года.

Вратари: – 20 миллионов рублей, – 10 млн.

Защитники: – 50 миллионов рублей, Кристиан Ярош – 50 млн, – 40 млн, – 35 млн, – 25 млн, Федор Беляков – 12 млн.

Контракты Михаила Гуляева и под потолком не учитывается.

Нападающие: – 90 миллионов рублей, – 80 млн, – 60 млн, – 60 млн, Алекс Бродхерст – 45 млн, – 45 млн, – 40 млн, – 35 млн, – 35 млн, – 30 млн, – 25 млн, – 25 млн, Александр Горшков – 22 млн, Дмитрий Шевченко – 15 млн.

Контракт Арсения Грицюка под потолком не учитывается.