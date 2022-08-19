Брылин о том, звонили ли ему из «Авангарда» 2 года назад: «Да. Предложения из России поступают практически каждый год»

рассказал, что ему практически каждый год поступают предложения из России.

18 августа 48-летний российский специалист вошел в тренерский штаб Линди Раффа в «Нью-Джерси».

– Миша Мальцев в своем посте упомянул, что несколько лет назад вас звал «Салават». Вы всерьез рассматривали это предложение и почему отвергли?

– Я не знаю, почему Миша Мальцев знает так много обо мне (смеется). Я, честно говоря, не помню, чтобы мной интересовался .

Предложения поступают из России практически каждый год. Обычно это происходит в конце сезона. Не могу сказать, что у меня были какие-то серьезные переговоры в последнее время.

– Они не возникали, потому что у вас нет такого интереса?

– Иногда сразу понимаешь, что это не тот вариант, который устроит меня или другую сторону.

– Слышала, что вам из звонили два года назад. Это правда?

– Да, было, – сказал Брылин.

Брылин вошел в тренерский штаб Раффа в «Нью-Джерси». Россиянин работает 10 лет в системе «Дэвилс»