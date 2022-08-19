Валерий Каменский: «У Брылина есть потенциал стать главным тренером НХЛ»

высказался о назначении ассистентом тренера .

48-летний российский специалист вошел в тренерский штаб Линди Раффа.

«У Брылина есть потенциал стать главным тренером НХЛ, потому что он в этой организации давно, играл много и выиграл три Кубка Стэнли, еще работал в фарм-клубах. Сергей – парень способный и с перспективами.

У нас триада тренеров, тоже очень хорошие, поэтому теоретически они тоже могут перейти в . Если понравятся какому-то клубу, то будут достойны приглашения, удачный опыт Брылина, может быть, повлияет на их приглашение», – сказал вице-президент по развитию .