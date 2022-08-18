Мальцев о Брылине: «С Шаранговичем в шутку спорили, чей он батя. Сколько раз предлагал жить в его семье – лишь бы мне было комфортно»

рассказал, что испытывает уважение к Сергею Брылину.

Российский специалист вошел в тренерский штаб Линди Раффа в .

«Очень рад за Сергея Владимировича Брылина, которого сегодня объявили ассистентом главного тренера «Нью-Джерси». Вот это уровень!

Самое глубокое уважение к нему испытываю. Брылин в мои первые годы в Северной Америке много помогал мне в быту и в хоккее.

Сколько раз предлагал жить в его семье – лишь бы мне было комфортно. В фарме мы с Шараном (Егором Шаранговичем – прим. Sports.ru) постоянно в шутку спорили, чей Брылин батя. Кого посоветует поднять наверх.

Он не сильно раскручен в России, но по мне это тренер высочайшей квалификации и человек просто с несгибаемым характером.

Очень заходили истории, как с «Нью-Джерси» они брали кубок, а на следующий сезон его снова отправляли в АХЛ. В такой ситуации, хрен знает, как себя поведешь. А ближе к плей-офф возвращали в основу, и опять кубок.

У него была мечта стать тренером в , много об этом говорили. Вот опять на терпении, на характере.

Несколько лет назад мог уехать главным в , даже мне звонили и спрашивали, какой он тренер. Но Сергей Владимирович остался и доказал. Пример», – написал бывший нападающий «Нью-Джерси», а ныне выступающий в системе .