Агентство Пилипенко: «Вариант с обменом в СКА не обсуждался, договоренностей не существует. Кирилл продолжает тренироваться в «Северстали»
Представители Кирилла Пилипенко опровергли обмен хоккеиста в СКА.
В агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы Кирилла Пилипенко, опровергли информацию о возможном обмене нападающего «Северстали» в СКА.
«В сети появилось множество сообщений о том, что Кирилл Пилипенко в ближайшее время может пополнить состав петербургского СКА.
Хотим опровергнуть данную информацию: вариант с петербургским клубом не обсуждался.
На текущий момент никаких договоренностей не существует, и Кирилл продолжает тренироваться в клубе, с которым у него заключен действующий контракт.
Просим ориентироваться исключительно на официальные источники», – говорится в заявлении агентства Winners Hockey Agency.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости