Агентство Пилипенко: «Вариант с обменом в СКА не обсуждался, договоренностей не существует. Кирилл продолжает тренироваться в «Северстали»

Представители Кирилла Пилипенко опровергли обмен хоккеиста в СКА.

В агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы Кирилла Пилипенко , опровергли информацию о возможном обмене нападающего «Северстали » в СКА .

«В сети появилось множество сообщений о том, что Кирилл Пилипенко в ближайшее время может пополнить состав петербургского СКА.

Хотим опровергнуть данную информацию: вариант с петербургским клубом не обсуждался.

На текущий момент никаких договоренностей не существует, и Кирилл продолжает тренироваться в клубе, с которым у него заключен действующий контракт.

Просим ориентироваться исключительно на официальные источники», – говорится в заявлении агентства Winners Hockey Agency.