Дилан Сикьюра: «Было бы здорово выучить русский язык – это знак уважения к российским парням. Это правильно – учить язык, знакомиться с культурой. Будем с женой брать уроки»

Нападающий «Динамо » Дилан Сикьюра рассказал о желании выучить русский язык.

– Как у вас дела с русским языком? В одном из интервью вы говорили, что будете брать уроки.

– Пришлось отложить первый урок, потому что были в Дубае, но со следующей недели мы с женой будем брать уроки.

Надеюсь, узнать как можно больше за время пребывания в России.

Пока мы живем здесь, было бы здорово выучить язык, а также, думаю, это знак уважения к российским парням. Это правильно – учить язык, знакомиться с культурой.

Оглядываясь назад на 10 лет, могу добавить, что было бы здорово общаться с россиянами в Канаде на их родном языке.

– Может, все-таки уже выучили какие-то слова за год?

– Да, некоторые хоккейные термины: молодчик, работа, клюшка, – сказал Дилан Сикьюра.