Руа о поражении 1:4 от «Ванкувера»: «Один из худших домашних матчей «Айлендерс» в сезоне. Многие хоккеисты провели не лучшую игру»

Патрик Руа: «Айлендерс» провели один из худших домашних матчей с «Ванкувером».

Главный тренер «Айлендерс » Патрик Руа дал комментарий после поражения от «Ванкувера » (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Показалось, что мы пытались играть слишком идеально. Было сложно сделать точный пас.

Многие хоккеисты провели не лучший матч. Возможно, это один из наших худших домашних матчей в этом сезоне.

Все мы через такое проходим, и рассчитываем, что таких матчей не будет. Но если такое случается, нужно найти способ пройти через это, найти способ сделать камбэк и выиграть матч. В этот раз мы этого не сделали», – сказал Патрик Руа .