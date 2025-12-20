Руа о поражении 1:4 от «Ванкувера»: «Один из худших домашних матчей «Айлендерс» в сезоне. Многие хоккеисты провели не лучшую игру»
Патрик Руа: «Айлендерс» провели один из худших домашних матчей с «Ванкувером».
Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа дал комментарий после поражения от «Ванкувера» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Показалось, что мы пытались играть слишком идеально. Было сложно сделать точный пас.
Многие хоккеисты провели не лучший матч. Возможно, это один из наших худших домашних матчей в этом сезоне.
Все мы через такое проходим, и рассчитываем, что таких матчей не будет. Но если такое случается, нужно найти способ пройти через это, найти способ сделать камбэк и выиграть матч. В этот раз мы этого не сделали», – сказал Патрик Руа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости