Денисенко не вошел в состав «Ак Барса» на матч с «Салаватом». У форварда нет очков в 9 играх подряд

Григорий Денисенко не сыграет против «Салавата Юлаева».

Нападающий Григорий Денисенко не вошел в состав «Ак Барса » на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева ».

Форвард сыграл в прошлой игре казанцев против СКА (2:3) и не отметился результативными действиями при двух минутах штрафах и 12:38 на льду.

Кроме того, серия хоккеиста без набранных очков составляет девять матчей.

В этом сезоне Денисенко набрал 16 (8+8) баллов при полезности «минус 6» в 38 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 15:19.