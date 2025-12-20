Денисенко не вошел в состав «Ак Барса» на матч с «Салаватом». У форварда нет очков в 9 играх подряд
Григорий Денисенко не сыграет против «Салавата Юлаева».
Нападающий Григорий Денисенко не вошел в состав «Ак Барса» на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Форвард сыграл в прошлой игре казанцев против СКА (2:3) и не отметился результативными действиями при двух минутах штрафах и 12:38 на льду.
Кроме того, серия хоккеиста без набранных очков составляет девять матчей.
В этом сезоне Денисенко набрал 16 (8+8) баллов при полезности «минус 6» в 38 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 15:19.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
